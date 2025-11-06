Informacje o cenie DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 20.78 $ 20.78 $ 20.78 Minimum 24h $ 22.01 $ 22.01 $ 22.01 Maksimum 24h Minimum 24h $ 20.78$ 20.78 $ 20.78 Maksimum 24h $ 22.01$ 22.01 $ 22.01 Historyczne maksimum $ 33.01$ 33.01 $ 33.01 Najniższa cena $ 19.27$ 19.27 $ 19.27 Zmiana ceny (1H) +0.67% Zmiana ceny (1D) +2.98% Zmiana ceny (7D) -7.36% Zmiana ceny (7D) -7.36%

Aktualna cena DeFiGeek Community Japan (TXJP) wynosi $21.71. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TXJP wahał się między $ 20.78 a $ 22.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TXJP w historii to $ 33.01, a najniższy to $ 19.27.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TXJP zmieniły się o +0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -7.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M Podaż w obiegu 210.00K 210.00K 210.00K Całkowita podaż 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DeFiGeek Community Japan wynosi $ 4.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TXJP w obiegu wynosi 210.00K, przy całkowitej podaży 210000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.56M.