Aktualna cena DeFiGeek Community Japan to 21.71 USD. Śledź aktualizacje cen TXJP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TXJP łatwo w MEXC już teraz.

Cena DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TXJP do USD:

$21.71
$21.71
+2.90%1D
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:15 (UTC+8)

Informacje o cenie DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 20.78
$ 20.78
Minimum 24h
$ 22.01
$ 22.01
Maksimum 24h

$ 20.78
$ 20.78

$ 22.01
$ 22.01

$ 33.01
$ 33.01

$ 19.27
$ 19.27

+0.67%

+2.98%

-7.36%

-7.36%

Aktualna cena DeFiGeek Community Japan (TXJP) wynosi $21.71. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TXJP wahał się między $ 20.78 a $ 22.01, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TXJP w historii to $ 33.01, a najniższy to $ 19.27.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TXJP zmieniły się o +0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -7.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DeFiGeek Community Japan (TXJP)

$ 4.56M
$ 4.56M

--
----

$ 4.56M
$ 4.56M

210.00K
210.00K

210,000.0
210,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa DeFiGeek Community Japan wynosi $ 4.56M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TXJP w obiegu wynosi 210.00K, przy całkowitej podaży 210000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.56M.

Historia ceny DeFiGeek Community Japan (TXJP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DeFiGeek Community Japan do USD wyniosła $ +0.627362.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DeFiGeek Community Japan do USD wyniosła $ -3.0427411690.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DeFiGeek Community Japan do USD wyniosła $ -5.4419653730.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DeFiGeek Community Japan do USD wyniosła $ -9.546815065662824.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.627362+2.98%
30 Dni$ -3.0427411690-14.01%
60 dni$ -5.4419653730-25.06%
90 dni$ -9.546815065662824-30.54%

Co to jest DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DeFiGeek Community Japan (w USD)

Jaka będzie wartość DeFiGeek Community Japan (TXJP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DeFiGeek Community Japan (TXJP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DeFiGeek Community Japan.

Sprawdź teraz prognozę ceny DeFiGeek Community Japan!

TXJP na lokalne waluty

Tokenomika DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Zrozumienie tokenomiki DeFiGeek Community Japan (TXJP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TXJPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Jaka jest dziś wartość DeFiGeek Community Japan (TXJP)?
Aktualna cena TXJP w USD wynosi 21.71USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TXJP do USD?
Aktualna cena TXJP w USD wynosi $ 21.71. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DeFiGeek Community Japan?
Kapitalizacja rynkowa dla TXJP wynosi $ 4.56M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TXJP w obiegu?
W obiegu TXJP znajduje się 210.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TXJP?
TXJP osiąga ATH w wysokości 33.01 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TXJP?
TXJP zaliczył cenę ATL w wysokości 19.27 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TXJP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TXJP wynosi -- USD.
Czy w tym roku TXJP pójdzie wyżej?
TXJP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TXJP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:18:15 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

