Tokenomika DeFi Growth Index (DGI)

Odkryj kluczowe informacje o DeFi Growth Index (DGI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Oficjalna strona internetowa:
https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

Tokenomika i analiza cenowa DeFi Growth Index (DGI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeFi Growth Index (DGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 181.95K
$ 181.95K
Całkowita podaż:
$ 165.89K
$ 165.89K
Podaż w obiegu:
$ 165.89K
$ 165.89K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 181.95K
$ 181.95K
Historyczne maksimum:
$ 1.5
$ 1.5
Historyczne minimum:
$ 0.516838
$ 0.516838
Aktualna cena:
$ 1.097
$ 1.097

Tokenomika DeFi Growth Index (DGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DeFi Growth Index (DGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDGI tokenomikę, poznaj cenę tokena DGIna żywo!

Prognoza ceny DGI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DGI? Nasza strona z prognozami cen DGI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

