Informacje o cenie Defi Cattos (CATTOS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00216791$ 0.00216791 $ 0.00216791 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +3.48% Zmiana ceny (7D) -39.83% Zmiana ceny (7D) -39.83%

Aktualna cena Defi Cattos (CATTOS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CATTOS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CATTOS w historii to $ 0.00216791, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CATTOS zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +3.48% w ciągu 24 godzin i o -39.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Defi Cattos (CATTOS)

Kapitalizacja rynkowa $ 170.75K$ 170.75K $ 170.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 170.75K$ 170.75K $ 170.75K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Defi Cattos wynosi $ 170.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CATTOS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 170.75K.