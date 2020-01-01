Poznaj tokenomikę Defender Bot (DFNDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFNDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Defender Bot (DFNDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DFNDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Defender Bot (DFNDR) / Tokenomika / Tokenomika Defender Bot (DFNDR) Odkryj kluczowe informacje o Defender Bot (DFNDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Defender Bot (DFNDR) Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Oficjalna strona internetowa: https://defenderbot.tech Kup DFNDR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Defender Bot (DFNDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Defender Bot (DFNDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Całkowita podaż: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Podaż w obiegu: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 150.67K $ 150.67K $ 150.67K Historyczne maksimum: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Historyczne minimum: $ 0.00181527 $ 0.00181527 $ 0.00181527 Aktualna cena: $ 0.00181786 $ 0.00181786 $ 0.00181786 Dowiedz się więcej o cenie Defender Bot (DFNDR) Tokenomika Defender Bot (DFNDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Defender Bot (DFNDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DFNDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DFNDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDFNDR tokenomikę, poznaj cenę tokena DFNDRna żywo! Prognoza ceny DFNDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DFNDR? Nasza strona z prognozami cen DFNDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DFNDR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.