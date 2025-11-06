GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Decentralized Retirement Account to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Decentralized Retirement Account to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DRA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DRA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DRA

Informacje o cenie DRA

Czym jest DRA

Oficjalna strona internetowa DRA

Tokenomika DRA

Prognoza cen DRA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Decentralized Retirement Account

Cena Decentralized Retirement Account (DRA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DRA do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-0.01%

-18.74%

-18.74%

Aktualna cena Decentralized Retirement Account (DRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRA w historii to $ 0.0054863, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRA zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -18.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decentralized Retirement Account (DRA)

$ 20.18K
$ 20.18K$ 20.18K

--
----

$ 20.18K
$ 20.18K$ 20.18K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,336.831728
999,438,336.831728 999,438,336.831728

Obecna kapitalizacja rynkowa Decentralized Retirement Account wynosi $ 20.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRA w obiegu wynosi 999.44M, przy całkowitej podaży 999438336.831728. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.18K.

Historia ceny Decentralized Retirement Account (DRA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Decentralized Retirement Account do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Decentralized Retirement Account do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Decentralized Retirement Account do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Decentralized Retirement Account do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.01%
30 Dni$ 0-39.98%
60 dni$ 0-36.41%
90 dni$ 0--

Co to jest Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Decentralized Retirement Account (DRA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Decentralized Retirement Account (w USD)

Jaka będzie wartość Decentralized Retirement Account (DRA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Decentralized Retirement Account (DRA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Decentralized Retirement Account.

Sprawdź teraz prognozę ceny Decentralized Retirement Account!

DRA na lokalne waluty

Tokenomika Decentralized Retirement Account (DRA)

Zrozumienie tokenomiki Decentralized Retirement Account (DRA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DRAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Decentralized Retirement Account (DRA)

Jaka jest dziś wartość Decentralized Retirement Account (DRA)?
Aktualna cena DRA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DRA do USD?
Aktualna cena DRA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Decentralized Retirement Account?
Kapitalizacja rynkowa dla DRA wynosi $ 20.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DRA w obiegu?
W obiegu DRA znajduje się 999.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DRA?
DRA osiąga ATH w wysokości 0.0054863 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DRA?
DRA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DRA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DRA wynosi -- USD.
Czy w tym roku DRA pójdzie wyżej?
DRA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DRA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:08:06 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Decentralized Retirement Account (DRA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,416.20
$103,416.20$103,416.20

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.35
$3,389.35$3,389.35

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,416.20
$103,416.20$103,416.20

-0.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.35
$3,389.35$3,389.35

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3251
$2.3251$2.3251

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0936
$1.0936$1.0936

+0.77%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2056
$0.2056$0.2056

+311.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005600
$0.000005600$0.000005600

+196.61%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000406
$0.0000000406$0.0000000406

+168.87%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004513
$0.000000000000000000004513$0.000000000000000000004513

+105.04%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23241
$0.23241$0.23241

+83.33%