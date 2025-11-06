Informacje o cenie Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0, Maksimum 24h $ 0, Historyczne maksimum $ 0.0054863, Najniższa cena $ 0, Zmiana ceny (1H) +0.53%, Zmiana ceny (1D) -0.01%, Zmiana ceny (7D) -18.74%

Aktualna cena Decentralized Retirement Account (DRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DRA w historii to $ 0.0054863, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DRA zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -18.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decentralized Retirement Account (DRA)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.18K, Wolumen (24H) --, W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.18K, Podaż w obiegu 999.44M, Całkowita podaż 999,438,336.831728

Obecna kapitalizacja rynkowa Decentralized Retirement Account wynosi $ 20.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DRA w obiegu wynosi 999.44M, przy całkowitej podaży 999438336.831728. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.18K.