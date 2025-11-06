GiełdaDEX+
Aktualna cena Decentralized Gaming Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DGN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DGN

Informacje o cenie DGN

Czym jest DGN

Oficjalna strona internetowa DGN

Tokenomika DGN

Prognoza cen DGN

Cena Decentralized Gaming Network (DGN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DGN do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Decentralized Gaming Network (DGN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Decentralized Gaming Network (DGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00738296
$ 0.00738296$ 0.00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-86.72%

-86.72%

Aktualna cena Decentralized Gaming Network (DGN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DGN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DGN w historii to $ 0.00738296, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DGN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -86.72% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Decentralized Gaming Network (DGN)

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

--
----

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Decentralized Gaming Network wynosi $ 8.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DGN w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.67K.

Historia ceny Decentralized Gaming Network (DGN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Decentralized Gaming Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Decentralized Gaming Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Decentralized Gaming Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Decentralized Gaming Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-95.95%
60 dni$ 0-98.80%
90 dni$ 0--

Co to jest Decentralized Gaming Network (DGN)

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Decentralized Gaming Network (DGN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Decentralized Gaming Network (w USD)

Jaka będzie wartość Decentralized Gaming Network (DGN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Decentralized Gaming Network (DGN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Decentralized Gaming Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Decentralized Gaming Network!

DGN na lokalne waluty

Tokenomika Decentralized Gaming Network (DGN)

Zrozumienie tokenomiki Decentralized Gaming Network (DGN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DGNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Decentralized Gaming Network (DGN)

Jaka jest dziś wartość Decentralized Gaming Network (DGN)?
Aktualna cena DGN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DGN do USD?
Aktualna cena DGN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Decentralized Gaming Network?
Kapitalizacja rynkowa dla DGN wynosi $ 8.67K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DGN w obiegu?
W obiegu DGN znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DGN?
DGN osiąga ATH w wysokości 0.00738296 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DGN?
DGN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DGN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DGN wynosi -- USD.
Czy w tym roku DGN pójdzie wyżej?
DGN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DGN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Decentralized Gaming Network (DGN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

