Tokenomika Decentral Games ICE (ICE) Odkryj kluczowe informacje o Decentral Games ICE (ICE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games Oficjalna strona internetowa: https://decentral.games/ref/287e180a Biała księga: https://docs.decentral.games/ Tokenomika i analiza cenowa Decentral Games ICE (ICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentral Games ICE (ICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 92.31K Całkowita podaż: $ 226.66M Podaż w obiegu: $ 225.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 92.72K Historyczne maksimum: $ 0.301699 Historyczne minimum: $ 0.00040888 Aktualna cena: $ 0.00040905 Tokenomika Decentral Games ICE (ICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decentral Games ICE (ICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.