Giełda MEXC / Cena krypto / Dead Butt Society (DBS) / Tokenomika / Tokenomika Dead Butt Society (DBS) Odkryj kluczowe informacje o Dead Butt Society (DBS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dead Butt Society (DBS) Oficjalna strona internetowa: https://deadbuttsociety.club/ Kup DBS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dead Butt Society (DBS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dead Butt Society (DBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.54K Całkowita podaż: $ 999.43M Podaż w obiegu: $ 999.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.54K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dead Butt Society (DBS) Tokenomika Dead Butt Society (DBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dead Butt Society (DBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DBS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDBS tokenomikę, poznaj cenę tokena DBSna żywo! Prognoza ceny DBS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DBS? Nasza strona z prognozami cen DBS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DBS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.