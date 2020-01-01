Poznaj tokenomikę DChef (DCHEFSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCHEFSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DChef (DCHEFSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCHEFSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DChef (DCHEFSOL) / Tokenomika / Tokenomika DChef (DCHEFSOL) Odkryj kluczowe informacje o DChef (DCHEFSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DChef (DCHEFSOL) DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The 'D' in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The 'D' in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. Oficjalna strona internetowa: https://dchef.io Kup DCHEFSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa DChef (DCHEFSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DChef (DCHEFSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 185.41K $ 185.41K $ 185.41K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 185.41K $ 185.41K $ 185.41K Historyczne maksimum: $ 0.00135019 $ 0.00135019 $ 0.00135019 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018541 $ 0.00018541 $ 0.00018541 Dowiedz się więcej o cenie DChef (DCHEFSOL) Tokenomika DChef (DCHEFSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DChef (DCHEFSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCHEFSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCHEFSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCHEFSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena DCHEFSOLna żywo! Prognoza ceny DCHEFSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCHEFSOL? Nasza strona z prognozami cen DCHEFSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCHEFSOL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.