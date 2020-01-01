Poznaj tokenomikę DCA420 Meme Index (DCA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DCA420 Meme Index (DCA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DCA420 Meme Index (DCA) $DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine" Oficjalna strona internetowa: https://dca420.com Tokenomika i analiza cenowa DCA420 Meme Index (DCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DCA420 Meme Index (DCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.30K Całkowita podaż: $ 994.61M Podaż w obiegu: $ 994.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.30K Historyczne maksimum: $ 0.0021647 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika DCA420 Meme Index (DCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DCA420 Meme Index (DCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.