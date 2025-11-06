GiełdaDEX+
Aktualna cena Dawn to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DAWN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DAWN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DAWN

Informacje o cenie DAWN

Czym jest DAWN

Biała księga DAWN

Oficjalna strona internetowa DAWN

Tokenomika DAWN

Prognoza cen DAWN

Logo Dawn

Cena Dawn (DAWN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DAWN do USD:

--
----
0.00%1D
USD
Dawn (DAWN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Dawn (DAWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-17.04%

-17.04%

Aktualna cena Dawn (DAWN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAWN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAWN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAWN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -17.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dawn (DAWN)

$ 5.09K
$ 5.09K$ 5.09K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

970.77M
970.77M 970.77M

999,539,313.094893
999,539,313.094893 999,539,313.094893

Obecna kapitalizacja rynkowa Dawn wynosi $ 5.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAWN w obiegu wynosi 970.77M, przy całkowitej podaży 999539313.094893. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.25K.

Historia ceny Dawn (DAWN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dawn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dawn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dawn do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dawn do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-53.89%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

Prognoza ceny Dawn (w USD)

Jaka będzie wartość Dawn (DAWN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dawn (DAWN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dawn.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dawn!

DAWN na lokalne waluty

Tokenomika Dawn (DAWN)

Zrozumienie tokenomiki Dawn (DAWN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DAWNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dawn (DAWN)

Jaka jest dziś wartość Dawn (DAWN)?
Aktualna cena DAWN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DAWN do USD?
Aktualna cena DAWN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dawn?
Kapitalizacja rynkowa dla DAWN wynosi $ 5.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DAWN w obiegu?
W obiegu DAWN znajduje się 970.77M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DAWN?
DAWN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DAWN?
DAWN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DAWN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DAWN wynosi -- USD.
Czy w tym roku DAWN pójdzie wyżej?
DAWN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DAWN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:07:30 (UTC+8)

