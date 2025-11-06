Informacje o cenie Dawn (DAWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -17.04% Zmiana ceny (7D) -17.04%

Aktualna cena Dawn (DAWN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DAWN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DAWN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DAWN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -17.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dawn (DAWN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Podaż w obiegu 970.77M 970.77M 970.77M Całkowita podaż 999,539,313.094893 999,539,313.094893 999,539,313.094893

Obecna kapitalizacja rynkowa Dawn wynosi $ 5.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DAWN w obiegu wynosi 970.77M, przy całkowitej podaży 999539313.094893. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.25K.