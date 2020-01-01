Tokenomika Dash Diamond (DASHD)

Tokenomika Dash Diamond (DASHD)

Odkryj kluczowe informacje o Dash Diamond (DASHD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

Oficjalna strona internetowa:
https://dashdiamond.net/
Biała księga:
https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Dash Diamond (DASHD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dash Diamond (DASHD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 524.11K
$ 524.11K
Całkowita podaż:
$ 453.84M
$ 453.84M
Podaż w obiegu:
$ 453.79M
$ 453.79M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 524.29K
$ 524.29K
Historyczne maksimum:
$ 54.7
$ 54.7
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00115521
$ 0.00115521

Tokenomika Dash Diamond (DASHD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Dash Diamond (DASHD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów DASHD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów DASHD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszDASHD tokenomikę, poznaj cenę tokena DASHDna żywo!

Prognoza ceny DASHD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DASHD? Nasza strona z prognozami cen DASHD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.