Giełda MEXC / Cena krypto / Dash Diamond (DASHD) / Tokenomika / Tokenomika Dash Diamond (DASHD) Odkryj kluczowe informacje o Dash Diamond (DASHD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dash Diamond (DASHD) Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Oficjalna strona internetowa: https://dashdiamond.net/ Biała księga: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Kup DASHD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dash Diamond (DASHD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dash Diamond (DASHD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 524.11K Całkowita podaż: $ 453.84M Podaż w obiegu: $ 453.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 524.29K Historyczne maksimum: $ 54.7 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00115521 Dowiedz się więcej o cenie Dash Diamond (DASHD) Tokenomika Dash Diamond (DASHD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dash Diamond (DASHD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DASHD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DASHD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDASHD tokenomikę, poznaj cenę tokena DASHDna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.