Informacje o cenie DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00005604$ 0.00005604 $ 0.00005604 Najniższa cena $ 0.00000507$ 0.00000507 $ 0.00000507 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -7.96% Zmiana ceny (7D) -7.96%

Aktualna cena DarkAni Grok Companion (DARKANI) wynosi $0.00000546. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DARKANI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DARKANI w historii to $ 0.00005604, a najniższy to $ 0.00000507.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DARKANI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -7.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Podaż w obiegu 999.36M 999.36M 999.36M Całkowita podaż 999,358,856.767108 999,358,856.767108 999,358,856.767108

Obecna kapitalizacja rynkowa DarkAni Grok Companion wynosi $ 5.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DARKANI w obiegu wynosi 999.36M, przy całkowitej podaży 999358856.767108. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.46K.