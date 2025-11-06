Informacje o cenie dark money (DUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.34% Zmiana ceny (7D) -18.73% Zmiana ceny (7D) -18.73%

Aktualna cena dark money (DUSD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DUSD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DUSD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.34% w ciągu 24 godzin i o -18.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o dark money (DUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Podaż w obiegu 999.35M 999.35M 999.35M Całkowita podaż 999,350,333.272534 999,350,333.272534 999,350,333.272534

Obecna kapitalizacja rynkowa dark money wynosi $ 4.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DUSD w obiegu wynosi 999.35M, przy całkowitej podaży 999350333.272534. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.93K.