Informacje o cenie Danaher xStock (DHRX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 209.36 $ 209.36 $ 209.36 Minimum 24h $ 217.09 $ 217.09 $ 217.09 Maksimum 24h Minimum 24h $ 209.36$ 209.36 $ 209.36 Maksimum 24h $ 217.09$ 217.09 $ 217.09 Historyczne maksimum $ 230.48$ 230.48 $ 230.48 Najniższa cena $ 180.2$ 180.2 $ 180.2 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.88% Zmiana ceny (7D) +0.43% Zmiana ceny (7D) +0.43%

Aktualna cena Danaher xStock (DHRX) wynosi $215. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DHRX wahał się między $ 209.36 a $ 217.09, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DHRX w historii to $ 230.48, a najniższy to $ 180.2.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DHRX zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.88% w ciągu 24 godzin i o +0.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Danaher xStock (DHRX)

Kapitalizacja rynkowa $ 190.84K$ 190.84K $ 190.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Podaż w obiegu 887.66 887.66 887.66 Całkowita podaż 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

Obecna kapitalizacja rynkowa Danaher xStock wynosi $ 190.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DHRX w obiegu wynosi 887.66, przy całkowitej podaży 22719.91463654147. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.88M.