Aktualna cena Dagknight Dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen DOGK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DOGK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DOGK

Informacje o cenie DOGK

Czym jest DOGK

Oficjalna strona internetowa DOGK

Tokenomika DOGK

Prognoza cen DOGK

Logo Dagknight Dog

Cena Dagknight Dog (DOGK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DOGK do USD:

+1.20%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Dagknight Dog (DOGK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:06:29 (UTC+8)

Informacje o cenie Dagknight Dog (DOGK) (USD)

Aktualna cena Dagknight Dog (DOGK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGK w historii to $ 0.00259503, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGK zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.21% w ciągu 24 godzin i o -34.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dagknight Dog (DOGK)

Obecna kapitalizacja rynkowa Dagknight Dog wynosi $ 105.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGK w obiegu wynosi 2.27B, przy całkowitej podaży 2267821956.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 105.32K.

Historia ceny Dagknight Dog (DOGK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Dagknight Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Dagknight Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Dagknight Dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Dagknight Dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.21%
30 Dni$ 0-67.86%
60 dni$ 0-65.78%
90 dni$ 0--

Co to jest Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Dagknight Dog (DOGK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Dagknight Dog (w USD)

Jaka będzie wartość Dagknight Dog (DOGK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Dagknight Dog (DOGK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Dagknight Dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Dagknight Dog!

DOGK na lokalne waluty

Tokenomika Dagknight Dog (DOGK)

Zrozumienie tokenomiki Dagknight Dog (DOGK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DOGKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Dagknight Dog (DOGK)

Jaka jest dziś wartość Dagknight Dog (DOGK)?
Aktualna cena DOGK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DOGK do USD?
Aktualna cena DOGK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dagknight Dog?
Kapitalizacja rynkowa dla DOGK wynosi $ 105.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DOGK w obiegu?
W obiegu DOGK znajduje się 2.27B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DOGK?
DOGK osiąga ATH w wysokości 0.00259503 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DOGK?
DOGK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DOGK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DOGK wynosi -- USD.
Czy w tym roku DOGK pójdzie wyżej?
DOGK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DOGK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:06:29 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Dagknight Dog (DOGK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

