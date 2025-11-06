Informacje o cenie Dagknight Dog (DOGK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) +1.21% Zmiana ceny (7D) -34.84% Zmiana ceny (7D) -34.84%

Aktualna cena Dagknight Dog (DOGK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DOGK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DOGK w historii to $ 0.00259503, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DOGK zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +1.21% w ciągu 24 godzin i o -34.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Dagknight Dog (DOGK)

Kapitalizacja rynkowa $ 105.32K$ 105.32K $ 105.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 105.32K$ 105.32K $ 105.32K Podaż w obiegu 2.27B 2.27B 2.27B Całkowita podaż 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Dagknight Dog wynosi $ 105.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DOGK w obiegu wynosi 2.27B, przy całkowitej podaży 2267821956.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 105.32K.