Aktualna cena DACHU THE CHEF (DACHU) wynosi $0.00031594. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DACHU wahał się między $ 0.00030544 a $ 0.00031984, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DACHU w historii to $ 0.0029699, a najniższy to $ 0.00030083.
Pod względem krótkoterminowych wyniki DACHU zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.45% w ciągu 24 godzin i o -34.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa DACHU THE CHEF wynosi $ 301.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DACHU w obiegu wynosi 955.00M, przy całkowitej podaży 954998997.0736979. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 301.73K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ -0.0002270869.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.45%
|30 Dni
|$ -0.0002270869
|-71.87%
|60 dni
|$ 0
|--
|90 dni
|$ 0
|--
$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.
This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.
On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.
Project Flywheel:
Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).
Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.
The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.
Zrozumienie tokenomiki DACHU THE CHEF (DACHU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DACHUjuż teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
