Informacje o cenie DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00030544 $ 0.00030544 $ 0.00030544 Minimum 24h $ 0.00031984 $ 0.00031984 $ 0.00031984 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00030544$ 0.00030544 $ 0.00030544 Maksimum 24h $ 0.00031984$ 0.00031984 $ 0.00031984 Historyczne maksimum $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 Najniższa cena $ 0.00030083$ 0.00030083 $ 0.00030083 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +1.45% Zmiana ceny (7D) -34.38% Zmiana ceny (7D) -34.38%

Aktualna cena DACHU THE CHEF (DACHU) wynosi $0.00031594. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DACHU wahał się między $ 0.00030544 a $ 0.00031984, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DACHU w historii to $ 0.0029699, a najniższy to $ 0.00030083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DACHU zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.45% w ciągu 24 godzin i o -34.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DACHU THE CHEF (DACHU)

Kapitalizacja rynkowa $ 301.73K$ 301.73K $ 301.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 301.73K$ 301.73K $ 301.73K Podaż w obiegu 955.00M 955.00M 955.00M Całkowita podaż 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Obecna kapitalizacja rynkowa DACHU THE CHEF wynosi $ 301.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DACHU w obiegu wynosi 955.00M, przy całkowitej podaży 954998997.0736979. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 301.73K.