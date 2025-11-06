GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena DACHU THE CHEF to 0.00031594 USD. Śledź aktualizacje cen DACHU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DACHU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DACHU THE CHEF to 0.00031594 USD. Śledź aktualizacje cen DACHU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DACHU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DACHU

Informacje o cenie DACHU

Czym jest DACHU

Oficjalna strona internetowa DACHU

Tokenomika DACHU

Prognoza cen DACHU

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DACHU THE CHEF

Cena DACHU THE CHEF (DACHU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DACHU do USD:

$0.00031594
$0.00031594$0.00031594
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
DACHU THE CHEF (DACHU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:48 (UTC+8)

Informacje o cenie DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00030544
$ 0.00030544$ 0.00030544
Minimum 24h
$ 0.00031984
$ 0.00031984$ 0.00031984
Maksimum 24h

$ 0.00030544
$ 0.00030544$ 0.00030544

$ 0.00031984
$ 0.00031984$ 0.00031984

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0.00030083
$ 0.00030083$ 0.00030083

+0.00%

+1.45%

-34.38%

-34.38%

Aktualna cena DACHU THE CHEF (DACHU) wynosi $0.00031594. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DACHU wahał się między $ 0.00030544 a $ 0.00031984, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DACHU w historii to $ 0.0029699, a najniższy to $ 0.00030083.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DACHU zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.45% w ciągu 24 godzin i o -34.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 301.73K
$ 301.73K$ 301.73K

--
----

$ 301.73K
$ 301.73K$ 301.73K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Obecna kapitalizacja rynkowa DACHU THE CHEF wynosi $ 301.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DACHU w obiegu wynosi 955.00M, przy całkowitej podaży 954998997.0736979. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 301.73K.

Historia ceny DACHU THE CHEF (DACHU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ -0.0002270869.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny DACHU THE CHEF do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.45%
30 Dni$ -0.0002270869-71.87%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla DACHU THE CHEF (DACHU)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny DACHU THE CHEF (w USD)

Jaka będzie wartość DACHU THE CHEF (DACHU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DACHU THE CHEF (DACHU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DACHU THE CHEF.

Sprawdź teraz prognozę ceny DACHU THE CHEF!

DACHU na lokalne waluty

Tokenomika DACHU THE CHEF (DACHU)

Zrozumienie tokenomiki DACHU THE CHEF (DACHU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DACHUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące DACHU THE CHEF (DACHU)

Jaka jest dziś wartość DACHU THE CHEF (DACHU)?
Aktualna cena DACHU w USD wynosi 0.00031594USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DACHU do USD?
Aktualna cena DACHU w USD wynosi $ 0.00031594. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DACHU THE CHEF?
Kapitalizacja rynkowa dla DACHU wynosi $ 301.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DACHU w obiegu?
W obiegu DACHU znajduje się 955.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DACHU?
DACHU osiąga ATH w wysokości 0.0029699 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DACHU?
DACHU zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00030083 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DACHU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DACHU wynosi -- USD.
Czy w tym roku DACHU pójdzie wyżej?
DACHU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DACHU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DACHU THE CHEF (DACHU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,682.01
$103,682.01$103,682.01

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,444.37
$3,444.37$3,444.37

+1.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.36
$162.36$162.36

+1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,682.01
$103,682.01$103,682.01

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,444.37
$3,444.37$3,444.37

+1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3691
$2.3691$2.3691

+4.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.36
$162.36$162.36

+1.14%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1299
$1.1299$1.1299

+4.11%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03595
$0.03595$0.03595

+43.80%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010894
$0.000010894$0.000010894

+477.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2118
$0.2118$0.2118

+323.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4767
$1.4767$1.4767

+82.03%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01843
$0.01843$0.01843

+47.44%