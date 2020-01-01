Poznaj tokenomikę CZ THE GOAT (CZGOAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZGOAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CZ THE GOAT (CZGOAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZGOAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CZ THE GOAT (CZGOAT) / Tokenomika / Tokenomika CZ THE GOAT (CZGOAT) Odkryj kluczowe informacje o CZ THE GOAT (CZGOAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you're the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn't just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude's the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you're the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ's name ringing on Binance Smart Chain like it's the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT" Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Oficjalna strona internetowa: https://czthegoat.io/ Kup CZGOAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa CZ THE GOAT (CZGOAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CZ THE GOAT (CZGOAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 411.02K $ 411.02K $ 411.02K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 494.31K $ 494.31K $ 494.31K Historyczne maksimum: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049474 $ 0.00049474 $ 0.00049474 Dowiedz się więcej o cenie CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika CZ THE GOAT (CZGOAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CZ THE GOAT (CZGOAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CZGOAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CZGOAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCZGOAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CZGOATna żywo! Prognoza ceny CZGOAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CZGOAT? Nasza strona z prognozami cen CZGOAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CZGOAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.