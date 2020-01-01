Poznaj tokenomikę CyOp New Era (CYOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CyOp New Era (CYOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o CyOp New Era (CYOP) CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Oficjalna strona internetowa: https://www.cyop.ai/ Biała księga: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Kup CYOP teraz! Tokenomika i analiza cenowa CyOp New Era (CYOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CyOp New Era (CYOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 229.90K Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 229.90K Historyczne maksimum: $ 0.687607 Historyczne minimum: $ 0.098797 Aktualna cena: $ 0.230432 Dowiedz się więcej o cenie CyOp New Era (CYOP) Tokenomika CyOp New Era (CYOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CyOp New Era (CYOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYOP tokenomikę, poznaj cenę tokena CYOPna żywo! Prognoza ceny CYOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYOP? Nasza strona z prognozami cen CYOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYOP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.