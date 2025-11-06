Informacje o cenie Currency One USD (C1USD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.998319 $ 0.998319 $ 0.998319 Minimum 24h $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.998319$ 0.998319 $ 0.998319 Maksimum 24h $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Historyczne maksimum $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Najniższa cena $ 0.963687$ 0.963687 $ 0.963687 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +0.05% Zmiana ceny (7D) +0.15% Zmiana ceny (7D) +0.15%

Aktualna cena Currency One USD (C1USD) wynosi $1.002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs C1USD wahał się między $ 0.998319 a $ 1.009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs C1USD w historii to $ 1.033, a najniższy to $ 0.963687.

Pod względem krótkoterminowych wyniki C1USD zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.05% w ciągu 24 godzin i o +0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Currency One USD (C1USD)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Podaż w obiegu 2.55B 2.55B 2.55B Całkowita podaż 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Currency One USD wynosi $ 2.55B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż C1USD w obiegu wynosi 2.55B, przy całkowitej podaży 2550000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.55B.