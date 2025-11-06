GiełdaDEX+
Logo Currency One USD

Cena Currency One USD (C1USD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 C1USD do USD:

Currency One USD (C1USD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Currency One USD (C1USD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena Currency One USD (C1USD) wynosi $1.002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs C1USD wahał się między $ 0.998319 a $ 1.009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs C1USD w historii to $ 1.033, a najniższy to $ 0.963687.

Pod względem krótkoterminowych wyniki C1USD zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.05% w ciągu 24 godzin i o +0.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Currency One USD (C1USD)

Obecna kapitalizacja rynkowa Currency One USD wynosi $ 2.55B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż C1USD w obiegu wynosi 2.55B, przy całkowitej podaży 2550000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.55B.

Historia ceny Currency One USD (C1USD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Currency One USD do USD wyniosła $ +0.00054363.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Currency One USD do USD wyniosła $ +0.0019702326.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Currency One USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Currency One USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00054363+0.05%
30 Dni$ +0.0019702326+0.20%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Currency One USD (C1USD)

Currency One USD (C1USD) is a USD-pegged stablecoin issued by Kinesis Money Panama S.A. (“Kinesis Panama”). Every C1USD is backed by a 1:1 asset reserve. Kinesis Money Panama S.A. is the entity responsible for its issuance and management within the Kinesis ecosystem. C1USD is the first asset in the Currency One Suite of single-currency stablecoins.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Currency One USD (C1USD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Currency One USD (w USD)

Jaka będzie wartość Currency One USD (C1USD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Currency One USD (C1USD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Currency One USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Currency One USD!

C1USD na lokalne waluty

Tokenomika Currency One USD (C1USD)

Zrozumienie tokenomiki Currency One USD (C1USD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena C1USDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Currency One USD (C1USD)

Jaka jest dziś wartość Currency One USD (C1USD)?
Aktualna cena C1USD w USD wynosi 1.002USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena C1USD do USD?
Aktualna cena C1USD w USD wynosi $ 1.002. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Currency One USD?
Kapitalizacja rynkowa dla C1USD wynosi $ 2.55B USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż C1USD w obiegu?
W obiegu C1USD znajduje się 2.55B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) C1USD?
C1USD osiąga ATH w wysokości 1.033 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla C1USD?
C1USD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.963687 USD.
Jaki jest wolumen obrotu C1USD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla C1USD wynosi -- USD.
Czy w tym roku C1USD pójdzie wyżej?
C1USD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny C1USD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Currency One USD (C1USD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

