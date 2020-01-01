Poznaj tokenomikę CumRocket (CUMMIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUMMIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CumRocket (CUMMIES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUMMIES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CumRocket (CUMMIES) / Tokenomika / Tokenomika CumRocket (CUMMIES) Odkryj kluczowe informacje o CumRocket (CUMMIES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CumRocket (CUMMIES) CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Oficjalna strona internetowa: https://cumrocket.io Kup CUMMIES teraz! Tokenomika i analiza cenowa CumRocket (CUMMIES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CumRocket (CUMMIES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.49M Całkowita podaż: $ 1.32B Podaż w obiegu: $ 1.32B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.49M Historyczne maksimum: $ 0.28855 Historyczne minimum: $ 0.00142537 Aktualna cena: $ 0.00265224 Dowiedz się więcej o cenie CumRocket (CUMMIES) Tokenomika CumRocket (CUMMIES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CumRocket (CUMMIES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUMMIES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUMMIES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUMMIES tokenomikę, poznaj cenę tokena CUMMIESna żywo! Prognoza ceny CUMMIES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUMMIES? Nasza strona z prognozami cen CUMMIES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUMMIES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.