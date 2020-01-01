Poznaj tokenomikę Cub Finance (CUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cub Finance (CUB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cub Finance (CUB) / Tokenomika / Tokenomika Cub Finance (CUB) Odkryj kluczowe informacje o Cub Finance (CUB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cub Finance (CUB) Oficjalna strona internetowa: https://cubdefi.com/ Kup CUB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cub Finance (CUB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cub Finance (CUB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.36K $ 16.36K $ 16.36K Całkowita podaż: $ 35.07M $ 35.07M $ 35.07M Podaż w obiegu: $ 12.25M $ 12.25M $ 12.25M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Historyczne maksimum: $ 3.96 $ 3.96 $ 3.96 Historyczne minimum: $ 0.00104291 $ 0.00104291 $ 0.00104291 Aktualna cena: $ 0.00133515 $ 0.00133515 $ 0.00133515 Dowiedz się więcej o cenie Cub Finance (CUB) Tokenomika Cub Finance (CUB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cub Finance (CUB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCUB tokenomikę, poznaj cenę tokena CUBna żywo! Prognoza ceny CUB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CUB? Nasza strona z prognozami cen CUB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CUB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.