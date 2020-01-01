Poznaj tokenomikę Crystl Finance (CRYSTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYSTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crystl Finance (CRYSTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYSTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crystl Finance (CRYSTL) / Tokenomika / Tokenomika Crystl Finance (CRYSTL) Odkryj kluczowe informacje o Crystl Finance (CRYSTL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crystl Finance (CRYSTL) Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange. Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange. Oficjalna strona internetowa: https://www.crystl.finance/ Kup CRYSTL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crystl Finance (CRYSTL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crystl Finance (CRYSTL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.74K $ 3.74K $ 3.74K Całkowita podaż: $ 12.70M $ 12.70M $ 12.70M Podaż w obiegu: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.80K $ 3.80K $ 3.80K Historyczne maksimum: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029888 $ 0.00029888 $ 0.00029888 Dowiedz się więcej o cenie Crystl Finance (CRYSTL) Tokenomika Crystl Finance (CRYSTL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crystl Finance (CRYSTL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRYSTL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYSTL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRYSTL tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYSTLna żywo! Prognoza ceny CRYSTL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRYSTL? Nasza strona z prognozami cen CRYSTL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRYSTL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.