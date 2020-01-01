Tokenomika Crystl Finance (CRYSTL)
Informacje o Crystl Finance (CRYSTL)
Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.
Tokenomika i analiza cenowa Crystl Finance (CRYSTL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crystl Finance (CRYSTL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Crystl Finance (CRYSTL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Crystl Finance (CRYSTL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CRYSTL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYSTL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCRYSTL tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYSTLna żywo!
Prognoza ceny CRYSTL
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRYSTL? Nasza strona z prognozami cen CRYSTL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
