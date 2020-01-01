Poznaj tokenomikę Crypto Strategic Reserve (CSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crypto Strategic Reserve (CSR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crypto Strategic Reserve (CSR) / Tokenomika / Tokenomika Crypto Strategic Reserve (CSR) Odkryj kluczowe informacje o Crypto Strategic Reserve (CSR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crypto Strategic Reserve (CSR) The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve. @realDonaldTrump "A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!" The President later added a more to the message: "And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!" Oficjalna strona internetowa: https://cryptostrategicreservesolana.com Kup CSR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crypto Strategic Reserve (CSR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crypto Strategic Reserve (CSR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 134.31K $ 134.31K $ 134.31K Całkowita podaż: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Podaż w obiegu: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 134.31K $ 134.31K $ 134.31K Historyczne maksimum: $ 0.00124165 $ 0.00124165 $ 0.00124165 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013459 $ 0.00013459 $ 0.00013459 Dowiedz się więcej o cenie Crypto Strategic Reserve (CSR) Tokenomika Crypto Strategic Reserve (CSR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crypto Strategic Reserve (CSR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSR tokenomikę, poznaj cenę tokena CSRna żywo! Prognoza ceny CSR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSR? Nasza strona z prognozami cen CSR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.