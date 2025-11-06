GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Crypto Rug Muncher to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Crypto Rug Muncher to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRM

Informacje o cenie CRM

Czym jest CRM

Oficjalna strona internetowa CRM

Tokenomika CRM

Prognoza cen CRM

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Crypto Rug Muncher

Cena Crypto Rug Muncher (CRM)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRM do USD:

$0.00022998
$0.00022998$0.00022998
-5.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Crypto Rug Muncher (CRM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-5.91%

-6.41%

-6.41%

Aktualna cena Crypto Rug Muncher (CRM) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRM w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRM zmieniły się o +0.43% w ciągu ostatniej godziny, o -5.91% w ciągu 24 godzin i o -6.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crypto Rug Muncher (CRM)

$ 229.96K
$ 229.96K$ 229.96K

--
----

$ 229.96K
$ 229.96K$ 229.96K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,064.6189524
999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

Obecna kapitalizacja rynkowa Crypto Rug Muncher wynosi $ 229.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRM w obiegu wynosi 999.92M, przy całkowitej podaży 999917064.6189524. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 229.96K.

Historia ceny Crypto Rug Muncher (CRM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crypto Rug Muncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crypto Rug Muncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crypto Rug Muncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crypto Rug Muncher do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-5.91%
30 Dni$ 0-38.98%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Crypto Rug Muncher (CRM)

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Crypto Rug Muncher (CRM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Crypto Rug Muncher (w USD)

Jaka będzie wartość Crypto Rug Muncher (CRM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crypto Rug Muncher (CRM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crypto Rug Muncher.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crypto Rug Muncher!

CRM na lokalne waluty

Tokenomika Crypto Rug Muncher (CRM)

Zrozumienie tokenomiki Crypto Rug Muncher (CRM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crypto Rug Muncher (CRM)

Jaka jest dziś wartość Crypto Rug Muncher (CRM)?
Aktualna cena CRM w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRM do USD?
Aktualna cena CRM w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crypto Rug Muncher?
Kapitalizacja rynkowa dla CRM wynosi $ 229.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRM w obiegu?
W obiegu CRM znajduje się 999.92M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRM?
CRM osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRM?
CRM zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRM wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRM pójdzie wyżej?
CRM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:16:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Crypto Rug Muncher (CRM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,568.17
$103,568.17$103,568.17

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.46
$3,438.46$3,438.46

+1.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.99
$161.99$161.99

+0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,568.17
$103,568.17$103,568.17

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.46
$3,438.46$3,438.46

+1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3650
$2.3650$2.3650

+3.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.99
$161.99$161.99

+0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1291
$1.1291$1.1291

+4.04%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+482.62%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2107
$0.2107$0.2107

+321.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4702
$1.4702$1.4702

+81.23%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%