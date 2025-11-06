Informacje o cenie crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +5.06% Zmiana ceny (7D) -3.49%

Aktualna cena crypto is a joke (JOKECOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOKECOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOKECOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOKECOIN zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +5.06% w ciągu 24 godzin i o -3.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o crypto is a joke (JOKECOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.37K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.37K Podaż w obiegu 998.51M Całkowita podaż 998,506,718.332163

Obecna kapitalizacja rynkowa crypto is a joke wynosi $ 9.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOKECOIN w obiegu wynosi 998.51M, przy całkowitej podaży 998506718.332163. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.37K.