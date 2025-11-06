GiełdaDEX+
Aktualna cena crypto is a joke to 0 USD. Śledź aktualizacje cen JOKECOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JOKECOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JOKECOIN

Informacje o cenie JOKECOIN

Czym jest JOKECOIN

Oficjalna strona internetowa JOKECOIN

Tokenomika JOKECOIN

Prognoza cen JOKECOIN

Logo crypto is a joke

Cena crypto is a joke (JOKECOIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 JOKECOIN do USD:

--
----
+5.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:16 (UTC+8)

Informacje o cenie crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+5.06%

-3.49%

-3.49%

Aktualna cena crypto is a joke (JOKECOIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOKECOIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOKECOIN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOKECOIN zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +5.06% w ciągu 24 godzin i o -3.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

--
----

$ 9.37K
$ 9.37K$ 9.37K

998.51M
998.51M 998.51M

998,506,718.332163
998,506,718.332163 998,506,718.332163

Obecna kapitalizacja rynkowa crypto is a joke wynosi $ 9.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOKECOIN w obiegu wynosi 998.51M, przy całkowitej podaży 998506718.332163. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.37K.

Historia ceny crypto is a joke (JOKECOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny crypto is a joke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny crypto is a joke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny crypto is a joke do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny crypto is a joke do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.06%
30 Dni$ 0-56.38%
60 dni$ 0-63.00%
90 dni$ 0--

Co to jest crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla crypto is a joke (JOKECOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny crypto is a joke (w USD)

Jaka będzie wartość crypto is a joke (JOKECOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w crypto is a joke (JOKECOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla crypto is a joke.

Sprawdź teraz prognozę ceny crypto is a joke!

JOKECOIN na lokalne waluty

Tokenomika crypto is a joke (JOKECOIN)

Zrozumienie tokenomiki crypto is a joke (JOKECOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JOKECOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące crypto is a joke (JOKECOIN)

Jaka jest dziś wartość crypto is a joke (JOKECOIN)?
Aktualna cena JOKECOIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JOKECOIN do USD?
Aktualna cena JOKECOIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa crypto is a joke?
Kapitalizacja rynkowa dla JOKECOIN wynosi $ 9.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JOKECOIN w obiegu?
W obiegu JOKECOIN znajduje się 998.51M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JOKECOIN?
JOKECOIN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JOKECOIN?
JOKECOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JOKECOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JOKECOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku JOKECOIN pójdzie wyżej?
JOKECOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JOKECOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:05:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe crypto is a joke (JOKECOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

