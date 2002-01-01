Poznaj tokenomikę Crypto Czar (CZAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crypto Czar (CZAR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CZAR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crypto Czar (CZAR) / Tokenomika / Tokenomika Crypto Czar (CZAR) Odkryj kluczowe informacje o Crypto Czar (CZAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crypto Czar (CZAR) Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth Oficjalna strona internetowa: https://cryptoczar.ch/ Kup CZAR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crypto Czar (CZAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crypto Czar (CZAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.76K $ 19.76K $ 19.76K Historyczne maksimum: $ 0.00307722 $ 0.00307722 $ 0.00307722 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Crypto Czar (CZAR) Tokenomika Crypto Czar (CZAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crypto Czar (CZAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CZAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CZAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCZAR tokenomikę, poznaj cenę tokena CZARna żywo! Prognoza ceny CZAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CZAR? Nasza strona z prognozami cen CZAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CZAR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.