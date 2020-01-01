Poznaj tokenomikę Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) / Tokenomika / Tokenomika Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Odkryj kluczowe informacje o Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Oficjalna strona internetowa: https://www.cagacrypto.com/ Biała księga: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Kup CAGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 62.84B $ 62.84B $ 62.84B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Historyczne maksimum: $ 0.00212017 $ 0.00212017 $ 0.00212017 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Tokenomika Crypto Asset Governance Alliance (CAGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAGA tokenomikę, poznaj cenę tokena CAGAna żywo! Prognoza ceny CAGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAGA? Nasza strona z prognozami cen CAGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAGA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.