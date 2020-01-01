Poznaj tokenomikę croissant the baby amarillo (CROISSANT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROISSANT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę croissant the baby amarillo (CROISSANT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROISSANT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o croissant the baby amarillo (CROISSANT) Croissant is a memecoin that pays tribute to the viral armadillo named Croissant! Beloved by millions on TikTok, this iconic armadillo is now immortalized on the Solana blockchain. As a community run memecoin, Croissant has no formal team or roadmap. Memecoins are inherently volatile assets and should never be traded with expectations of financial return. Croissant is meant for entertainment purposes only! Oficjalna strona internetowa: https://croissantonsol.xyz Kup CROISSANT teraz! Tokenomika i analiza cenowa croissant the baby amarillo (CROISSANT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla croissant the baby amarillo (CROISSANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.19K Całkowita podaż: $ 997.43M Podaż w obiegu: $ 997.43M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.19K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie croissant the baby amarillo (CROISSANT) Tokenomika croissant the baby amarillo (CROISSANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki croissant the baby amarillo (CROISSANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROISSANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROISSANT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCROISSANT tokenomikę, poznaj cenę tokena CROISSANTna żywo! Prognoza ceny CROISSANT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CROISSANT? Nasza strona z prognozami cen CROISSANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CROISSANT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.