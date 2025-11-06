Informacje o cenie Crocodile Finance (CROC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 11.66 $ 11.66 $ 11.66 Minimum 24h $ 12.18 $ 12.18 $ 12.18 Maksimum 24h Minimum 24h $ 11.66$ 11.66 $ 11.66 Maksimum 24h $ 12.18$ 12.18 $ 12.18 Historyczne maksimum $ 29.85$ 29.85 $ 29.85 Najniższa cena $ 9.96$ 9.96 $ 9.96 Zmiana ceny (1H) +1.30% Zmiana ceny (1D) +2.08% Zmiana ceny (7D) -14.59% Zmiana ceny (7D) -14.59%

Aktualna cena Crocodile Finance (CROC) wynosi $11.92. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CROC wahał się między $ 11.66 a $ 12.18, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CROC w historii to $ 29.85, a najniższy to $ 9.96.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CROC zmieniły się o +1.30% w ciągu ostatniej godziny, o +2.08% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crocodile Finance (CROC)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Podaż w obiegu 173.93K 173.93K 173.93K Całkowita podaż 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Obecna kapitalizacja rynkowa Crocodile Finance wynosi $ 2.07M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CROC w obiegu wynosi 173.93K, przy całkowitej podaży 173927.1726143236. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.07M.