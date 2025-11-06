Informacje o cenie Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Minimum 24h $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Maksimum 24h $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Historyczne maksimum $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Najniższa cena $ 0.050045$ 0.050045 $ 0.050045 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +11.04% Zmiana ceny (7D) +2.51% Zmiana ceny (7D) +2.51%

Aktualna cena Croatian Football Federation Token (VATRENI) wynosi $1.51. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VATRENI wahał się między $ 1.3 a $ 1.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VATRENI w historii to $ 1.85, a najniższy to $ 0.050045.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VATRENI zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +11.04% w ciągu 24 godzin i o +2.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.29M$ 32.29M $ 32.29M Podaż w obiegu 3.89M 3.89M 3.89M Całkowita podaż 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Obecna kapitalizacja rynkowa Croatian Football Federation Token wynosi $ 5.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VATRENI w obiegu wynosi 3.89M, przy całkowitej podaży 21359921.793765157. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.29M.