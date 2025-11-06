GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Croatian Football Federation Token to 1.51 USD. Śledź aktualizacje cen VATRENI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VATRENI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Croatian Football Federation Token to 1.51 USD. Śledź aktualizacje cen VATRENI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VATRENI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VATRENI

Informacje o cenie VATRENI

Czym jest VATRENI

Oficjalna strona internetowa VATRENI

Tokenomika VATRENI

Prognoza cen VATRENI

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Croatian Football Federation Token

Cena Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VATRENI do USD:

$1.51
$1.51$1.51
+11.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Croatian Football Federation Token (VATRENI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
Minimum 24h
$ 1.59
$ 1.59$ 1.59
Maksimum 24h

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

-0.30%

+11.04%

+2.51%

+2.51%

Aktualna cena Croatian Football Federation Token (VATRENI) wynosi $1.51. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VATRENI wahał się między $ 1.3 a $ 1.59, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VATRENI w historii to $ 1.85, a najniższy to $ 0.050045.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VATRENI zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +11.04% w ciągu 24 godzin i o +2.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Croatian Football Federation Token (VATRENI)

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

--
----

$ 32.29M
$ 32.29M$ 32.29M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Obecna kapitalizacja rynkowa Croatian Football Federation Token wynosi $ 5.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VATRENI w obiegu wynosi 3.89M, przy całkowitej podaży 21359921.793765157. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.29M.

Historia ceny Croatian Football Federation Token (VATRENI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Croatian Football Federation Token do USD wyniosła $ +0.150287.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Croatian Football Federation Token do USD wyniosła $ +0.3162489640.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Croatian Football Federation Token do USD wyniosła $ +0.5115081210.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Croatian Football Federation Token do USD wyniosła $ +0.7248423155048339.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.150287+11.04%
30 Dni$ +0.3162489640+20.94%
60 dni$ +0.5115081210+33.87%
90 dni$ +0.7248423155048339+92.32%

Co to jest Croatian Football Federation Token (VATRENI)

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Croatian Football Federation Token (w USD)

Jaka będzie wartość Croatian Football Federation Token (VATRENI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Croatian Football Federation Token (VATRENI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Croatian Football Federation Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Croatian Football Federation Token!

VATRENI na lokalne waluty

Tokenomika Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Zrozumienie tokenomiki Croatian Football Federation Token (VATRENI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VATRENIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Jaka jest dziś wartość Croatian Football Federation Token (VATRENI)?
Aktualna cena VATRENI w USD wynosi 1.51USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VATRENI do USD?
Aktualna cena VATRENI w USD wynosi $ 1.51. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Croatian Football Federation Token?
Kapitalizacja rynkowa dla VATRENI wynosi $ 5.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VATRENI w obiegu?
W obiegu VATRENI znajduje się 3.89M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VATRENI?
VATRENI osiąga ATH w wysokości 1.85 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VATRENI?
VATRENI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.050045 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VATRENI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VATRENI wynosi -- USD.
Czy w tym roku VATRENI pójdzie wyżej?
VATRENI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VATRENI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:15:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,528.17
$103,528.17$103,528.17

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.62
$3,433.62$3,433.62

+1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,528.17
$103,528.17$103,528.17

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,433.62
$3,433.62$3,433.62

+1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3628
$2.3628$2.3628

+3.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1396
$1.1396$1.1396

+5.01%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03607
$0.03607$0.03607

+44.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010672
$0.000010672$0.000010672

+465.25%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2107
$0.2107$0.2107

+321.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4517
$1.4517$1.4517

+78.95%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01882
$0.01882$0.01882

+50.56%