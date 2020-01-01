Poznaj tokenomikę Croak the Bullfrog (CROAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Croak the Bullfrog (CROAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Croak the Bullfrog (CROAK) / Tokenomika / Tokenomika Croak the Bullfrog (CROAK) Odkryj kluczowe informacje o Croak the Bullfrog (CROAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Croak the Bullfrog (CROAK) $CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms. Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family. Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3. Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves. Crypto Runs On Absolute Konviction Oficjalna strona internetowa: https://www.croak.fun/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/18_DWM0VJo2Gx23y25URa8u9PvWCy664mtA4B4TQajz4/edit?tab=t.0 Tokenomika i analiza cenowa Croak the Bullfrog (CROAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Croak the Bullfrog (CROAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.13K Całkowita podaż: $ 838.34M Podaż w obiegu: $ 838.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.13K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Croak the Bullfrog (CROAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Croak the Bullfrog (CROAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.