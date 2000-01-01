Poznaj tokenomikę Cris Hensan (SEAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SEAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cris Hensan (SEAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SEAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Cris Hensan (SEAT)

Informacje o Cris Hensan (SEAT)
SEAT is a charitable token that has made verifiable donations to charities and is a meme of a popular television series from the early 2000s.

Tokenomika i analiza cenowa Cris Hensan (SEAT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cris Hensan (SEAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 16.53K
Całkowita podaż: $ 996.30M
Podaż w obiegu: $ 996.30M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.53K
Historyczne maksimum: $ 0.00161349
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Cris Hensan (SEAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cris Hensan (SEAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEAT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.