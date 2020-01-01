Poznaj tokenomikę Crestal Nation (NATION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NATION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crestal Nation (NATION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NATION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Crestal Nation (NATION) Odkryj kluczowe informacje o Crestal Nation (NATION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Crestal Nation (NATION) Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner. Oficjalna strona internetowa: https://www.crestal.network/ Biała księga: https://docs.crestal.network/nation/litepaper Tokenomika i analiza cenowa Crestal Nation (NATION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crestal Nation (NATION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.64M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 3.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.43M Historyczne maksimum: $ 0.00168538 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00084279 Tokenomika Crestal Nation (NATION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crestal Nation (NATION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NATION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NATION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.