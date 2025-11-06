Informacje o cenie Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00012146 $ 0.00012146 $ 0.00012146 Minimum 24h $ 0.00013524 $ 0.00013524 $ 0.00013524 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00012146$ 0.00012146 $ 0.00012146 Maksimum 24h $ 0.00013524$ 0.00013524 $ 0.00013524 Historyczne maksimum $ 0.0005108$ 0.0005108 $ 0.0005108 Najniższa cena $ 0.00005884$ 0.00005884 $ 0.00005884 Zmiana ceny (1H) -1.49% Zmiana ceny (1D) -9.95% Zmiana ceny (7D) -21.00% Zmiana ceny (7D) -21.00%

Aktualna cena Crazzers AI (CRAZZERS) wynosi $0.00012149. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRAZZERS wahał się między $ 0.00012146 a $ 0.00013524, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRAZZERS w historii to $ 0.0005108, a najniższy to $ 0.00005884.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRAZZERS zmieniły się o -1.49% w ciągu ostatniej godziny, o -9.95% w ciągu 24 godzin i o -21.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crazzers AI (CRAZZERS)

Kapitalizacja rynkowa $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 121.49K$ 121.49K $ 121.49K Podaż w obiegu 383.10M 383.10M 383.10M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crazzers AI wynosi $ 46.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRAZZERS w obiegu wynosi 383.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.49K.