GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Crazzers AI to 0.00012149 USD. Śledź aktualizacje cen CRAZZERS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRAZZERS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Crazzers AI to 0.00012149 USD. Śledź aktualizacje cen CRAZZERS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRAZZERS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRAZZERS

Informacje o cenie CRAZZERS

Czym jest CRAZZERS

Oficjalna strona internetowa CRAZZERS

Tokenomika CRAZZERS

Prognoza cen CRAZZERS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Crazzers AI

Cena Crazzers AI (CRAZZERS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRAZZERS do USD:

$0.00012142
$0.00012142$0.00012142
-10.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Crazzers AI (CRAZZERS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00012146
$ 0.00012146$ 0.00012146
Minimum 24h
$ 0.00013524
$ 0.00013524$ 0.00013524
Maksimum 24h

$ 0.00012146
$ 0.00012146$ 0.00012146

$ 0.00013524
$ 0.00013524$ 0.00013524

$ 0.0005108
$ 0.0005108$ 0.0005108

$ 0.00005884
$ 0.00005884$ 0.00005884

-1.49%

-9.95%

-21.00%

-21.00%

Aktualna cena Crazzers AI (CRAZZERS) wynosi $0.00012149. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRAZZERS wahał się między $ 0.00012146 a $ 0.00013524, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRAZZERS w historii to $ 0.0005108, a najniższy to $ 0.00005884.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRAZZERS zmieniły się o -1.49% w ciągu ostatniej godziny, o -9.95% w ciągu 24 godzin i o -21.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Crazzers AI (CRAZZERS)

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

--
----

$ 121.49K
$ 121.49K$ 121.49K

383.10M
383.10M 383.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Crazzers AI wynosi $ 46.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRAZZERS w obiegu wynosi 383.10M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.49K.

Historia ceny Crazzers AI (CRAZZERS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Crazzers AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Crazzers AI do USD wyniosła $ -0.0000219034.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Crazzers AI do USD wyniosła $ +0.0000192797.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Crazzers AI do USD wyniosła $ +0.0000182869207199562.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-9.95%
30 Dni$ -0.0000219034-18.02%
60 dni$ +0.0000192797+15.87%
90 dni$ +0.0000182869207199562+17.72%

Co to jest Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Crazzers AI (CRAZZERS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Crazzers AI (w USD)

Jaka będzie wartość Crazzers AI (CRAZZERS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Crazzers AI (CRAZZERS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Crazzers AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Crazzers AI!

CRAZZERS na lokalne waluty

Tokenomika Crazzers AI (CRAZZERS)

Zrozumienie tokenomiki Crazzers AI (CRAZZERS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRAZZERSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Crazzers AI (CRAZZERS)

Jaka jest dziś wartość Crazzers AI (CRAZZERS)?
Aktualna cena CRAZZERS w USD wynosi 0.00012149USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRAZZERS do USD?
Aktualna cena CRAZZERS w USD wynosi $ 0.00012149. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Crazzers AI?
Kapitalizacja rynkowa dla CRAZZERS wynosi $ 46.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRAZZERS w obiegu?
W obiegu CRAZZERS znajduje się 383.10M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRAZZERS?
CRAZZERS osiąga ATH w wysokości 0.0005108 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRAZZERS?
CRAZZERS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005884 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRAZZERS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRAZZERS wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRAZZERS pójdzie wyżej?
CRAZZERS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRAZZERS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:04:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Crazzers AI (CRAZZERS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,246.95
$103,246.95$103,246.95

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.36
$3,381.36$3,381.36

-0.50%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.88
$158.88$158.88

-1.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,246.95
$103,246.95$103,246.95

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,381.36
$3,381.36$3,381.36

-0.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3220
$2.3220$2.3220

+2.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.88
$158.88$158.88

-1.02%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0901
$1.0901$1.0901

+0.45%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2032
$0.2032$0.2032

+306.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005515
$0.000005515$0.000005515

+192.10%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000451
$0.0000000451$0.0000000451

+198.67%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004558
$0.000000000000000000004558$0.000000000000000000004558

+107.08%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23784
$0.23784$0.23784

+87.61%