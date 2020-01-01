Tokenomika CPA by Virtuals (CPA)

Informacje o CPA by Virtuals (CPA)

$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease.

Simplify Your Crypto Taxes

CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.agentcpa.ai/

Tokenomika i analiza cenowa CPA by Virtuals (CPA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CPA by Virtuals (CPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 227.34K
$ 227.34K$ 227.34K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 819.24M
$ 819.24M$ 819.24M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 277.50K
$ 277.50K$ 277.50K
Historyczne maksimum:
$ 0.00766071
$ 0.00766071$ 0.00766071
Historyczne minimum:
$ 0.00011737
$ 0.00011737$ 0.00011737
Aktualna cena:
$ 0.00027172
$ 0.00027172$ 0.00027172

Tokenomika CPA by Virtuals (CPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CPA by Virtuals (CPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CPA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCPA tokenomikę, poznaj cenę tokena CPAna żywo!

Prognoza ceny CPA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CPA? Nasza strona z prognozami cen CPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.