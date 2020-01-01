Poznaj tokenomikę CPA by Virtuals (CPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CPA by Virtuals (CPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CPA by Virtuals (CPA) / Tokenomika / Tokenomika CPA by Virtuals (CPA) Odkryj kluczowe informacje o CPA by Virtuals (CPA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CPA by Virtuals (CPA) $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. $CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled. Oficjalna strona internetowa: https://www.agentcpa.ai/ Kup CPA teraz! Tokenomika i analiza cenowa CPA by Virtuals (CPA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CPA by Virtuals (CPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 227.34K $ 227.34K $ 227.34K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 819.24M $ 819.24M $ 819.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 277.50K $ 277.50K $ 277.50K Historyczne maksimum: $ 0.00766071 $ 0.00766071 $ 0.00766071 Historyczne minimum: $ 0.00011737 $ 0.00011737 $ 0.00011737 Aktualna cena: $ 0.00027172 $ 0.00027172 $ 0.00027172 Dowiedz się więcej o cenie CPA by Virtuals (CPA) Tokenomika CPA by Virtuals (CPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CPA by Virtuals (CPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CPA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCPA tokenomikę, poznaj cenę tokena CPAna żywo! Prognoza ceny CPA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CPA? Nasza strona z prognozami cen CPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CPA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.