Poznaj tokenomikę Cozy Pepe (COZY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COZY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cozy Pepe (COZY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COZY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cozy Pepe (COZY) / Tokenomika / Tokenomika Cozy Pepe (COZY) Odkryj kluczowe informacje o Cozy Pepe (COZY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cozy Pepe (COZY) Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times. Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times. Oficjalna strona internetowa: https://cozypepe.meme/ Kup COZY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cozy Pepe (COZY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cozy Pepe (COZY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K Całkowita podaż: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Podaż w obiegu: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.25K $ 33.25K $ 33.25K Historyczne maksimum: $ 0.00165749 $ 0.00165749 $ 0.00165749 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cozy Pepe (COZY) Tokenomika Cozy Pepe (COZY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cozy Pepe (COZY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COZY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COZY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOZY tokenomikę, poznaj cenę tokena COZYna żywo! Prognoza ceny COZY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COZY? Nasza strona z prognozami cen COZY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COZY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.