Informacje o Cow Patty Bingo (MOO) Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will "drop" on a bingo board. Inspired by the classic "cow patty bingo," Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that's both amusing and engaging for the community. Oficjalna strona internetowa: https://moopattybingo.com/ Tokenomika i analiza cenowa Cow Patty Bingo (MOO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cow Patty Bingo (MOO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Całkowita podaż: $ 899.27M $ 899.27M $ 899.27M Podaż w obiegu: $ 899.27M $ 899.27M $ 899.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Historyczne maksimum: $ 0.00214171 $ 0.00214171 $ 0.00214171 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cow Patty Bingo (MOO) Tokenomika Cow Patty Bingo (MOO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cow Patty Bingo (MOO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOO tokenomikę, poznaj cenę tokena MOOna żywo! Prognoza ceny MOO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOO? Nasza strona z prognozami cen MOO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOO już teraz!