Tokenomika i analiza cenowa Cost Hot Dog (COST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cost Hot Dog (COST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 570.79K $ 570.79K $ 570.79K Całkowita podaż: $ 949.39M $ 949.39M $ 949.39M Podaż w obiegu: $ 949.39M $ 949.39M $ 949.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 570.79K $ 570.79K $ 570.79K Historyczne maksimum: $ 0.061631 $ 0.061631 $ 0.061631 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00060124 $ 0.00060124 $ 0.00060124 Dowiedz się więcej o cenie Cost Hot Dog (COST) Tokenomika Cost Hot Dog (COST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cost Hot Dog (COST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.