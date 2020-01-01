Poznaj tokenomikę Cosmic Universe Magick (MAGICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cosmic Universe Magick (MAGICK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MAGICK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cosmic Universe Magick (MAGICK) / Tokenomika / Tokenomika Cosmic Universe Magick (MAGICK) Odkryj kluczowe informacje o Cosmic Universe Magick (MAGICK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cosmic Universe Magick (MAGICK) MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. MAGICK is the utility token for Cosmic Universe, a fantasy worldbuilder MMORPG. Oficjalna strona internetowa: https://cosmicguild.one/ Biała księga: https://r2.cosmicuniverse.io/whitepaper.pdf Kup MAGICK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cosmic Universe Magick (MAGICK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cosmic Universe Magick (MAGICK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 148.54K $ 148.54K $ 148.54K Całkowita podaż: $ 98.93M $ 98.93M $ 98.93M Podaż w obiegu: $ 63.89M $ 63.89M $ 63.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 229.99K $ 229.99K $ 229.99K Historyczne maksimum: $ 4.44 $ 4.44 $ 4.44 Historyczne minimum: $ 0.00149764 $ 0.00149764 $ 0.00149764 Aktualna cena: $ 0.00232483 $ 0.00232483 $ 0.00232483 Dowiedz się więcej o cenie Cosmic Universe Magick (MAGICK) Tokenomika Cosmic Universe Magick (MAGICK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cosmic Universe Magick (MAGICK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGICK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGICK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGICK tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGICKna żywo! Prognoza ceny MAGICK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGICK? Nasza strona z prognozami cen MAGICK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGICK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.