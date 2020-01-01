Poznaj tokenomikę Corporate Audit AI (AUDIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUDIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Corporate Audit AI (AUDIT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AUDIT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Corporate Audit AI (AUDIT) / Tokenomika / Tokenomika Corporate Audit AI (AUDIT) Odkryj kluczowe informacje o Corporate Audit AI (AUDIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Corporate Audit AI (AUDIT) analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we're flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios. Oficjalna strona internetowa: https://corporateauditai.com/ Tokenomika i analiza cenowa Corporate Audit AI (AUDIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Corporate Audit AI (AUDIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.28K Całkowita podaż: $ 998.83M Podaż w obiegu: $ 998.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.28K Historyczne maksimum: $ 0.03545965 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Corporate Audit AI (AUDIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Corporate Audit AI (AUDIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AUDIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AUDIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAUDIT tokenomikę, poznaj cenę tokena AUDITna żywo! Prognoza ceny AUDIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AUDIT? Nasza strona z prognozami cen AUDIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AUDIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.