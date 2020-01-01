Poznaj tokenomikę Corgi Inu (CORGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CORGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Corgi Inu (CORGI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CORGI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Corgi Inu (CORGI) Corgi is more than just a cute, fluffy pup—it's the heart and soul of our project. Representing loyalty, agility, and a playful spirit, Corgi is the face of a new era in crypto that's accessible, fun, and community-driven. Just like the real-life corgi, our Corgi is here to lead the pack with enthusiasm and charm, guiding our community toward innovation and success. Whether you're here for the tech or just love the vibe, Corgi is your loyal companion on this exciting crypto journey! Oficjalna strona internetowa: https://corgibnb.com Tokenomika i analiza cenowa Corgi Inu (CORGI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Corgi Inu (CORGI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.12K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 850.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.97K Historyczne maksimum: $ 0.00916099 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Corgi Inu (CORGI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Corgi Inu (CORGI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CORGI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CORGI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.