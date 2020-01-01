Poznaj tokenomikę Conwai (CONWAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONWAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Conwai (CONWAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CONWAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Conwai (CONWAI) / Tokenomika / Tokenomika Conwai (CONWAI) Odkryj kluczowe informacje o Conwai (CONWAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Conwai (CONWAI) One chain covering the full Artificial Intelligence lifecycle, from data collection, labeling, and preprocessing to model training, evaluation, fine-tuning, inference, RAG, and RLHF. The Conwai Mainnet is set to become the premier choice for generative AI builders and creators, offering an unparalleled platform that emphasizes speed, affordability, and user freedom. Designed with cutting-edge technology, Conwai Mainnet provides the ideal environment for innovators to bring their AI-driven visions to life. Oficjalna strona internetowa: https://conwai.net Biała księga: https://conwai.net/docs Kup CONWAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Conwai (CONWAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Conwai (CONWAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.52M Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.56M Historyczne maksimum: $ 0.00497817 Historyczne minimum: $ 0.00125157 Aktualna cena: $ 0.00125561 Dowiedz się więcej o cenie Conwai (CONWAI) Tokenomika Conwai (CONWAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Conwai (CONWAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CONWAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CONWAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCONWAI tokenomikę, poznaj cenę tokena CONWAIna żywo! Prognoza ceny CONWAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CONWAI? Nasza strona z prognozami cen CONWAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CONWAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.