Aktualna cena Compliant Naira to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CNGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CNGN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Compliant Naira to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CNGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CNGN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CNGN

Informacje o cenie CNGN

Czym jest CNGN

Biała księga CNGN

Oficjalna strona internetowa CNGN

Tokenomika CNGN

Prognoza cen CNGN

Cena Compliant Naira (CNGN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CNGN do USD:

$0.00068788
-0.50%1D
USD
Compliant Naira (CNGN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:14:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Compliant Naira (CNGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.00%

-0.58%

+2.31%

+2.31%

Aktualna cena Compliant Naira (CNGN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNGN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNGN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNGN zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o +2.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Compliant Naira (CNGN)

$ 449.33K
--
$ 449.33K
653.20M
653,203,572.9949999
Obecna kapitalizacja rynkowa Compliant Naira wynosi $ 449.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNGN w obiegu wynosi 653.20M, przy całkowitej podaży 653203572.9949999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 449.33K.

Historia ceny Compliant Naira (CNGN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Compliant Naira do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Compliant Naira do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Compliant Naira do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Compliant Naira do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.58%
30 Dni$ 0+1.56%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Compliant Naira (CNGN)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Compliant Naira (w USD)

Jaka będzie wartość Compliant Naira (CNGN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Compliant Naira (CNGN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Compliant Naira.

Sprawdź teraz prognozę ceny Compliant Naira!

CNGN na lokalne waluty

Tokenomika Compliant Naira (CNGN)

Zrozumienie tokenomiki Compliant Naira (CNGN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CNGNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Compliant Naira (CNGN)

Jaka jest dziś wartość Compliant Naira (CNGN)?
Aktualna cena CNGN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CNGN do USD?
Aktualna cena CNGN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Compliant Naira?
Kapitalizacja rynkowa dla CNGN wynosi $ 449.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CNGN w obiegu?
W obiegu CNGN znajduje się 653.20M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CNGN?
CNGN osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CNGN?
CNGN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CNGN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CNGN wynosi -- USD.
Czy w tym roku CNGN pójdzie wyżej?
CNGN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CNGN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:14:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Compliant Naira (CNGN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

