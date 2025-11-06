Informacje o cenie Compliant Naira (CNGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.58% Zmiana ceny (7D) +2.31% Zmiana ceny (7D) +2.31%

Aktualna cena Compliant Naira (CNGN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CNGN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CNGN w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CNGN zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.58% w ciągu 24 godzin i o +2.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Compliant Naira (CNGN)

Kapitalizacja rynkowa $ 449.33K$ 449.33K $ 449.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 449.33K$ 449.33K $ 449.33K Podaż w obiegu 653.20M 653.20M 653.20M Całkowita podaż 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Obecna kapitalizacja rynkowa Compliant Naira wynosi $ 449.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CNGN w obiegu wynosi 653.20M, przy całkowitej podaży 653203572.9949999. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 449.33K.