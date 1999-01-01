Poznaj tokenomikę Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CBXRP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CBXRP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Tokenomika i analiza cenowa Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 45.10M $ 45.10M $ 45.10M Całkowita podaż: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M Podaż w obiegu: $ 15.86M $ 15.86M $ 15.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.10M $ 45.10M $ 45.10M Historyczne maksimum: $ 3.68 $ 3.68 $ 3.68 Historyczne minimum: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Aktualna cena: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Dowiedz się więcej o cenie Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Tokenomika Coinbase Wrapped XRP (CBXRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CBXRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CBXRP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny CBXRP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CBXRP? Nasza strona z prognozami cen CBXRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CBXRP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.