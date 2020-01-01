Poznaj tokenomikę Cogito Finance (CGV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cogito Finance (CGV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CGV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cogito Finance (CGV) / Tokenomika / Tokenomika Cogito Finance (CGV) Odkryj kluczowe informacje o Cogito Finance (CGV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Oficjalna strona internetowa: https://www.cogito.finance/ Biała księga: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Kup CGV teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cogito Finance (CGV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cogito Finance (CGV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 349.21K $ 349.21K $ 349.21K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 89.42M $ 89.42M $ 89.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Historyczne maksimum: $ 0.302004 $ 0.302004 $ 0.302004 Historyczne minimum: $ 0.00315063 $ 0.00315063 $ 0.00315063 Aktualna cena: $ 0.00390506 $ 0.00390506 $ 0.00390506 Dowiedz się więcej o cenie Cogito Finance (CGV) Tokenomika Cogito Finance (CGV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cogito Finance (CGV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CGV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCGV tokenomikę, poznaj cenę tokena CGVna żywo! Prognoza ceny CGV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CGV? Nasza strona z prognozami cen CGV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CGV już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.