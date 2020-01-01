Tokenomika Cogito Finance (CGV)

Odkryj kluczowe informacje o Cogito Finance (CGV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

https://www.cogito.finance/
https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Tokenomika i analiza cenowa Cogito Finance (CGV)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cogito Finance (CGV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 349.21K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 89.42M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.91M
Historyczne maksimum:
$ 0.302004
Historyczne minimum:
$ 0.00315063
Aktualna cena:
$ 0.00390506
Tokenomika Cogito Finance (CGV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cogito Finance (CGV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CGV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CGV.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCGV tokenomikę, poznaj cenę tokena CGVna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.