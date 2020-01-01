Poznaj tokenomikę Coge Coin (COGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coge Coin (COGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Coge Coin (COGE) Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule Coge coin is a coin challenging dogecoins boomer status. Let the coge rule Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/5qfTBM5p1p5HjfYcKWpJM9RDVumUJWKC6SFu8Dpapump Kup COGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Coge Coin (COGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coge Coin (COGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Całkowita podaż: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M Podaż w obiegu: $ 996.19M $ 996.19M $ 996.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.62K $ 6.62K $ 6.62K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Coge Coin (COGE) Tokenomika Coge Coin (COGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coge Coin (COGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena COGEna żywo! Prognoza ceny COGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COGE? Nasza strona z prognozami cen COGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.