Giełda MEXC / Cena krypto / Codex Multichain (CODEX) / Tokenomika / Tokenomika Codex Multichain (CODEX) Odkryj kluczowe informacje o Codex Multichain (CODEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Codex Multichain (CODEX) The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Oficjalna strona internetowa: https://codextoken.com/ Kup CODEX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Codex Multichain (CODEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Codex Multichain (CODEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 159.21K $ 159.21K $ 159.21K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 159.21K $ 159.21K $ 159.21K Historyczne maksimum: $ 0.07168 $ 0.07168 $ 0.07168 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00159207 $ 0.00159207 $ 0.00159207 Dowiedz się więcej o cenie Codex Multichain (CODEX) Tokenomika Codex Multichain (CODEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Codex Multichain (CODEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CODEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CODEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCODEX tokenomikę, poznaj cenę tokena CODEXna żywo! Prognoza ceny CODEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CODEX? Nasza strona z prognozami cen CODEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CODEX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.