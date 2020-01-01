Poznaj tokenomikę Coconut Chicken ($CCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Coconut Chicken ($CCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Coconut Chicken ($CCC) Odkryj kluczowe informacje o Coconut Chicken ($CCC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Coconut Chicken ($CCC) Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC" Oficjalna strona internetowa: https://coconutchicken.com/ Biała księga: https://www.coconutchicken.co/pdf/WhitepaperV1_CCC.pdf Tokenomika i analiza cenowa Coconut Chicken ($CCC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Coconut Chicken ($CCC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 309.29K Całkowita podaż: $ 9.34B Podaż w obiegu: $ 9.34B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 309.29K Historyczne maksimum: $ 0.00153297 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Coconut Chicken ($CCC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Coconut Chicken ($CCC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $CCC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $CCC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.