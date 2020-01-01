Poznaj tokenomikę CNH Tether (CNHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CNH Tether (CNHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa CNH Tether (CNHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CNH Tether (CNHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 0.432049 $ 0.432049 $ 0.432049 Historyczne minimum: $ 0.060707 $ 0.060707 $ 0.060707 Aktualna cena: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Dowiedz się więcej o cenie CNH Tether (CNHT) Tokenomika CNH Tether (CNHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CNH Tether (CNHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNHT tokenomikę, poznaj cenę tokena CNHTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.